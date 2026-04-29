Общество

Второй этап благоустройства ЦПКиО в Рязани стартует в 2027 году

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Второй этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха начнётся в начале 2027 года. Об этом сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

«Первый этап благоустройства парка мы завершим в августе 2026 года, а затем приступим ко второму этапу – это конец 2026 года и начало 2027 года», – уточнил Борис Ясинский.

Планы по развитию парка охватывают всю его территорию и включают амбициозную задачу — соединение парка с Лыбедским бульваром. Для удобства горожан также рассматривается возможность строительства пешеходного перехода под железной дорогой. Администрация уже запросила технические условия у РЖД для реализации этого проекта.

Благоустройство ЦПКиО является частью более крупного проекта — создания Большого пешеходного маршрута, инициированного губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Обновление ведётся поэтапно и включает не только ландшафтные работы, но и создание современной инфраструктуры для комфортного отдыха жителей и гостей города.

Напомним, что 1 мая в рязанском ЦПКиО откроется парковый сезон.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Погода

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости Касимова

Минтранс Рязанской области рассказал о ремонте дорог в Касимовском округе 

Минтранс Рязанской области в комментариях канала губернатора Павла Малкова ответил на жалобу жителя по поводу состояния некоторых участков дорог в Касимовском округе. 

Темы

Интересное

День, когда звёзды расставят всё по своим местам: гороскоп на 30 апреля

Последний день апреля часто бывает наполнен особой энергетикой: завершается месяц, впереди — новые планы и надежды. Астрологический прогноз на 30 апреля поможет сориентироваться в потоке событий, понять, на что обратить внимание в работе, любви и личных делах.
Общество

Власти Рязани пригрозили полным запретом электросамокатов в Рязани

Для электросамокатов уже снижена максимальная скорость передвижения по историческому центру. Кроме того, власти определили специальные зоны для парковки и хранения техники, чтобы избежать хаотичного размещения и не портить городской облик.
Транспорт и дороги

Рязанская область получит 37 новых школьных автобусов в 2026 году

Рязанская область в 2026 году получит 37 новых школьных автобусов. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров во время публичного отчёта.
Новости России

Пожар на НПЗ в Туапсе потушен после атаки БПЛА

Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.
Общество

Филиал поликлиники №11 в Рязани откроется в июле 2027 года

Вопрос о строительстве поликлиники подняли местные жители. Они обратились к парламентарию с просьбой взять ситуацию под личный контроль, поскольку сроки сдачи объекта неоднократно переносились.
Общество

Эксперт Поздняков рассказал, как увеличить пенсию более чем в 2 раза

В России существует законный механизм, позволяющий значительно увеличить размер страховой пенсии. Для этого достаточно отложить её оформление на несколько лет.
Общество

Жители нескольких улиц Рязани остались без света

В среду, 29 апреля, в 17:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии у жителей нескольких улиц Рязани.
Новости России

Возмездие за Туапсе: армия России нанесла удар по военной логистике ВСУ в Одесской области

В ответ на недавнюю атаку беспилотников ВСУ на портовую нефтеперегонную зону в Туапсе российские военные провели операцию возмездия, нанеся серию прицельных ударов по военной логистике противника в Одесской области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье