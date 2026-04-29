Второй этап благоустройства ЦПКиО в Рязани стартует в 2027 году

Второй этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха начнётся в начале 2027 года. Об этом сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

«Первый этап благоустройства парка мы завершим в августе 2026 года, а затем приступим ко второму этапу – это конец 2026 года и начало 2027 года», – уточнил Борис Ясинский.

Планы по развитию парка охватывают всю его территорию и включают амбициозную задачу — соединение парка с Лыбедским бульваром. Для удобства горожан также рассматривается возможность строительства пешеходного перехода под железной дорогой. Администрация уже запросила технические условия у РЖД для реализации этого проекта.

Благоустройство ЦПКиО является частью более крупного проекта — создания Большого пешеходного маршрута, инициированного губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Обновление ведётся поэтапно и включает не только ландшафтные работы, но и создание современной инфраструктуры для комфортного отдыха жителей и гостей города.

Напомним, что 1 мая в рязанском ЦПКиО откроется парковый сезон.