Китай в ближайшее десятилетие рискует потерять около 60 миллионов жителей. Такой прогноз приводит South China Morning Post со ссылкой на исследование Rhodium Group. Речь идет о масштабах, сопоставимых с численностью населения Франции. При этом общее население страны сейчас оценивается в 1,41 миллиарда человек.

Как пояснили аналитики, сокращение затронет прежде всего развитые прибрежные регионы. Именно они последние десятилетия обеспечивали экономический рост. Теперь там падает численность жителей, а вместе с ней — потребление и производительность труда.

Автор отчета Аллен Фенг отмечает: демографические изменения уже бьют по экономике. Семьи становятся меньше, население стареет. Это увеличивает нагрузку на систему ухода за пожилыми.

Цифры показывают тренд. В прошлом году государство направило на поддержку фондов соцстрахования 2,9 триллиона юаней — около 425 миллиардов долларов. Это более 10% всех бюджетных расходов. Как ожидается, сумма продолжит расти.

Эксперты предупреждают: давление на социальные фонды может стать серьезнее, чем снижение потребления. На этом фоне власти могут пойти на смягчение кредитной политики и снижение ставок.

Ключевая причина — падение рождаемости. В 2025 году в стране родилось 7,92 миллиона детей. Это минимум за всю историю наблюдений и на 17% меньше, чем годом ранее. Население Китая сокращается уже четвертый год подряд.

Аналитики связывают ситуацию с ростом стоимости жизни и изменением отношения к семье и детям.