Иск подали к Елене Исинбаевой из-за долгов за коммуналку — SHOT

Алексей Самохин
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева оказалась в центре судебного разбирательства. Как пишет SHOT, иск связан с накопившейся задолженностью по ЖКУ почти на полмиллиона рублей.

Речь идет о двух квартирах в Москве. По данным СМИ, спортсменка уже около трёх лет не оплачивает счета за жильё. Сейчас она находится в Испании вместе с семьёй.

Основная сумма долга пришлась на квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. За жильё площадью 98 квадратных метров начислили около 360 тысяч рублей. Большая часть — взносы за капремонт, которые не платили длительное время.

Ещё один долг накопился в квартире в ЖК «Акватория». Объект площадью 121 квадратный метр Исинбаева приобрела после начала СВО. За воду там набежало около 81 тысячи рублей.

Как уточняется, энергокомпания уже обратилась в суд с требованием взыскать задолженность.

Это не единственные финансовые претензии к спортсменке, отмечает SHOT. Федеральная налоговая служба выставила ей счёт почти на 920 тысяч рублей. В прошлом году из-за долгов на сумму 1,5 млн рублей её банковские счета в России уже блокировали. Тогда на погашение обязательств ушло около двух месяцев.

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.

В Туапсе после атаки БПЛА горит нефтеперерабатывающий завод

Как пояснил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, рядом с предприятием начали эвакуацию жителей. Речь идет о домах, которые находятся в зоне возможной опасности.
В Рязанской области передали в суд три дела о «дропперстве»

В Рязанской области следователи завершили расследование трех уголовных дел о незаконных операциях с банковскими счетами. Фигуранты — две девушки и мужчина. Материалы уже направили в суд.
В Касимове сгорел легковой автомобиль

В понедельник, 27 апреля, в 17:42 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в городе Касимов. Машина уничтожена огнём. 
Десятки улиц в центре Рязани остались без света 28 апреля

Рязанские городские распределительные электрические сети сообщили об отключении электричества в Рязани утром 28 апреля. 
Два человека травмированы в ДТП с «намотавшимся» на дерево автомобилем

27 апреля, примерно в 15:20, в Шиловском районе 22-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, совершил наезд на дерево. В результате происшествия водитель и его 23-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. 
Летние каникулы в школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа

Российские школьники уйдут на летние каникулы 27 мая. Отдых продлится до 31 августа, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года определяются расписанием ОГЭ и ЕГЭ.
Машину «намотало» на дерево в Рязанской области 

ЧП случилось в посёлке Лесной Шиловского района. Подробности неизвестны, информации о пострадавших на данный момент нет. 
Аналитики назвали главные опасности для водителей в майские праздники

Столкновения с другими автомобилями остаются самым частым происшествием в период майских праздников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Росгосстрахе». При этом аналитики предупредили о других рисках на дорогах.

