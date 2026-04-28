Иск подали к Елене Исинбаевой из-за долгов за коммуналку — SHOT

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева оказалась в центре судебного разбирательства. Как пишет SHOT, иск связан с накопившейся задолженностью по ЖКУ почти на полмиллиона рублей.

Речь идет о двух квартирах в Москве. По данным СМИ, спортсменка уже около трёх лет не оплачивает счета за жильё. Сейчас она находится в Испании вместе с семьёй.

Продолжение после рекламы

Основная сумма долга пришлась на квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. За жильё площадью 98 квадратных метров начислили около 360 тысяч рублей. Большая часть — взносы за капремонт, которые не платили длительное время.

Ещё один долг накопился в квартире в ЖК «Акватория». Объект площадью 121 квадратный метр Исинбаева приобрела после начала СВО. За воду там набежало около 81 тысячи рублей.

Как уточняется, энергокомпания уже обратилась в суд с требованием взыскать задолженность.

Это не единственные финансовые претензии к спортсменке, отмечает SHOT. Федеральная налоговая служба выставила ей счёт почти на 920 тысяч рублей. В прошлом году из-за долгов на сумму 1,5 млн рублей её банковские счета в России уже блокировали. Тогда на погашение обязательств ушло около двух месяцев.