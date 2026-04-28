В Туапсе 12 дней ищут пропавшую после атаки БПЛА школьницу

Добровольцы в Туапсе не прекращают поиски 14-летней девочки, пропавшей после атаки беспилотников 16 апреля. Работы идут круглосуточно, сообщили в благотворительном фонде «Ратиборец».

Как уточнили представители организации, волонтёры вместе со спасателями обследуют территорию с первого дня. Используют спецтехнику и тепловизоры, прочёсывают лесной массив рядом с местом ЧП.

По данным фонда, во время взрыва девочку выбросило из окна разрушенного дома. Она получила контузию. Очевидцы видели школьницу на улице — она была дезориентирована и, предположительно, ушла в сторону леса. Именно там сейчас сосредоточены основные поиски.

26 апреля участники операции заявили, что тепловизор зафиксировал возможные следы ребёнка в лесу. Район дополнительно обследуют.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о двух погибших после атаки — взрослой женщине и подростке. Тело школьницы до сих пор не найдено. Власти пояснили: комната, где находился ребёнок, полностью выгорела и разрушена, поэтому её признали погибшей на основании показаний матери и характера повреждений дома.