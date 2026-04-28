Изображение от senivpetro на Freepik
Транспорт и дороги

Аналитики назвали главные опасности для водителей в майские праздники

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Столкновения с другими автомобилями остаются самым частым происшествием в период майских праздников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Росгосстрахе». При этом аналитики предупредили о других рисках на дорогах.

Весной на трассах начинается ремонт дорог. Гравий и камни повреждают стекла, фары и лакокрасочное покрытие автомобилей. В прошлом году каждое пятое заявление по каско в майские праздники было связано с ущербом для остекления. Чаще всего водители жаловались на камни, вылетающие из-под колес встречных машин.

Продолжение после рекламы

Иногда последствия серьезнее. В Санкт-Петербурге Tank 500 на ремонтируемой дороге вылетел в кювет. Машину признали не подлежащей восстановлению.

К майским праздникам не все водители успевают сменить резину. Агрессивная езда на шипованной резине по твердому покрытию приводит к выпадению шипов. Они повреждают едущие сзади автомобили. Хотя, в 2026 году в центральной части России это правило скорее не актуально, так как  конце апреля выпал снег. Опаснее, скорее, машины на летней резине. 

Еще одна опасность — дикие животные. Не все скоростные магистрали вдоль леса имеют ограждение. За прошлые майские праздники поступило около 20 заявлений от водителей, столкнувшихся с лосями, кабанами и косулями.

Начало мая во многих регионах — период первых гроз, ливней и града. В прошлом году больше всего от града пострадали автомобилисты из Ростовской области — более 40% заявлений пришло оттуда.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье