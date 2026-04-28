Власти призвали москвичей не выходить на улицу 28 апреля

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве в течение дня 28 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

Синоптики ждут сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель и налипание мокрого снега на провода и деревья. Температура перейдёт через ноль в минус, из-за чего на дорогах может появиться гололедица.

Жителей просят по возможности не выходить на улицу в непогоду. Если отложить дела нельзя, стоит держаться подальше от деревьев и не оставлять рядом с ними машины.

Водителям рекомендуют снижать скорость и соблюдать дистанцию.