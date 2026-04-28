Иркутский дроппер вернёт деньги обманутой рязанской пенсионерке

Прокуратура Московского района города Рязани провела проверку по обращению пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что неизвестный, представившийся сотрудником полиции, убедил женщину перевести сбережения в размере более 100 тыс. рублей на подконтрольный ему банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия установлен житель Иркутской области, выполнявший роль дроппера в преступной схеме.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле.