Врач Беда остался безнаказанным после смерти пациента на Урале

В Верхней Пышме суд освободил от наказания врача-эндоскописта Алексея Беду, которого обвиняли в смерти пациента по неосторожности, пишет E1.RU.

Трагедия произошла в августе 2023 года. Тогда сотрудник центральной городской больницы нарушил методику безопасного проведения вмешательства. Из-за его действий пациент получил травматическое повреждение. Однако после операции врач не провел обследование, которое должно было выявить его.

«Пациент оказался в состоянии, которое угрожало его жизни, и в итоге скончался», — говорится в публикации.

Продолжение после рекламы

Суд признал Беду виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему должны были ограничить свободу на два года и девять месяцев.

Однако врача освободили от наказания, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности истек на стадии предварительного следствия.