Режиссер Угольников рассказал, чем его удивил Пиманов в последнем разговоре

Журналист Алексей Пиманов в последнем телефонном разговоре был необычайно откровенен и словоохотлив, рассказал в беседе с NEWS.RU режиссер Игорь Угольников.

Народный артист России уточнил, что беседа состоялась за день до смерти телеведущего.

«Я позвонил ему просто так: «Леха, как ты?» Обычно говорим коротко, а тут разговорились как следует. Он говорил о канале. Я подумал: «Что-то не так у него», — заявил Угольников.

Режиссер назвал Пиманова ярким и требовательным человеком, который многое успел сделать в жизни. При этом он относился к своим работам очень трепетно и с большой тревогой.

Автор программы «Человек и закон», режиссер и продюсер умер в прошлый четверг в возрасте 64 лет, причиной трагедии стала остановка сердца.

Пиманова похоронили накануне на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли коллеги, друзья и руководители федеральных телеканалов. Среди них — первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович.

Режиссер оставил незаконченным фильм «1812. Охота на Императора», премьера которого планировалась на осень 2026 года.