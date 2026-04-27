Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, в 2007–2011 годах Исаев, имея мандат депутата Госдумы V созыва, нарушил антикоррупционное законодательство. Речь идет о сделках с государственными и муниципальными землями в Краснодаре.

Экс-парламентарий использовал свой статус, чтобы получить контроль над участками общей площадью свыше 615 гектаров. Землю оформили через подконтрольное ему ООО «Статус» по льготной цене — около 15 млн рублей. Взамен компания обязалась построить инженерную и социальную инфраструктуру и передать ее городу. Как выяснилось в суде, обязательства выполнили не в полном объеме. От части заявленных объектов «Статус» отказался. Освободившиеся территории перераспределили в пользу аффилированных структур и использовали по своему усмотрению.

После окончания депутатских полномочий в декабре 2011 года Исаев продолжил извлекать доход из этих активов. Как следует из материалов дела, средства направляли на новые проекты и расширение бизнеса.

В Краснодаре за счет этих вложений появились крупные жилые комплексы «Европея» и «Немецкая деревня», а также гостиница Mariott Краснодар. Квартиры реализовали третьим лицам, здание отеля оформили на ООО «Центр-Отель», которым владеет сын Исаева.

Часть активов, как указано в решении суда, зарегистрировали на родственников и доверенных лиц. Доходы от них направляли на развитие подконтрольных компаний и запуск новых коммерческих структур.

Суд постановил обратить в доход государства денежные средства Исаева в размере 18 млрд рублей. Также изъяты акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз» как компенсация причиненного ущерба.