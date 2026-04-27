В Рязани суд признал ООО «Лекаръ» банкротом с долгом 12,3 миллиона рублей

Арбитражный суд Рязанской области признал Общество с ограниченной ответственностью «Лекаръ» несостоятельным (банкротом). В отношении компании введена процедура конкурсного производства.

Суд начал рассмотрение дела о банкротстве в декабре 2025 года. На первом этапе в отношении ООО «Лекаръ» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Е.В. Филатова.

По итогам проведённой работы и анализа финансового состояния должника временный управляющий ходатайствовал о переходе к следующей стадии — конкурсному производству. Общая сумма требований кредиторов, включённых в третью очередь реестра, составила 12 327 528 рублей 06 копеек.

Изучив отчёт управляющего, суд пришёл к выводу о невозможности восстановления платёжеспособности компании и принял решение о признании ООО «Лекаръ» банкротом.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.