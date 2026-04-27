Опасная погода сохранится в Рязанской области 28 апреля

Потенциально опасная погода сохранится на территории Рязанской области во вторник, 28 апреля. Оповещение об этом пришло жителям Рязани в мессенджере «Макс».

В регионе завтра ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможно отложение мокрого снега и гололедица на дорогах. Ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду.

Продолжение после рекламы

Такая погода угрожает обрывами линий электропередач, падением деревьев и рекламных конструкций. Кроме того, проблемы могут возникнуть и у водителей.