Тариф на вывоз мусора в Рязанской области во втором полугодии будет выше ожидаемого

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области 21 апреля приняла постановление, меняющее тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Изначально, согласно документу от 17 декабря 2025 года, планировалось двухэтапное повышение стоимости:

Продолжение после рекламы

с января по сентябрь — 701,94 руб./куб. м;

с октября по декабрь — 803,28 руб./куб. м.

Новое решение предусматривает более существенное подорожание в четвёртом квартале. С 1 октября по 31 декабря тариф вырастет до 905,50 руб./куб. м (или 7565,99 руб./тонну).

Таким образом, фактический рост стоимости услуги в конце года окажется на 12,7% выше запланированного ранее.