Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Новости мира

Ночью после трагедии из Дома профсоюзов в Одессе выносили черные мешки

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

После трагедии в одесском Доме профсоюзов из здания выносили черные мешки, заявила РИА Новости активистка местного «антимайдана» Ольга Игнатьева.

Как рассказали ей жители Таирово, расположенный там крематорий работал всю ночь.

«Потом парень с крыши видел, как выносили черные кульки. Формы неправильной, скажем так. То есть, если технику, то там видно, что форма правильная, квадратная, прямоугольная. А тут какая-то неправильная форма была того, что было в кульках», —   уточнила Игнатьева.

Продолжение после рекламы

Женщина предположила, что вещей в тот день из здания не выносили. По словам свидетелей, избавиться могли от фрагментов тел. Кроме того, как подчеркнула активистка, в здании имелся подземный проход.

В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники «евромайдана» и радикалы напали на тех, кто выступал против новой власти и поддерживал Россию. После того как был разгромлен палаточный лагерь на Куликовом поле, его участники укрылись в Доме профсоюзов, который впоследствии был подожжен. По официальным данным, погибло 48 человек, а более 250 получили ранения.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье