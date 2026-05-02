После трагедии в одесском Доме профсоюзов из здания выносили черные мешки, заявила РИА Новости активистка местного «антимайдана» Ольга Игнатьева.

Как рассказали ей жители Таирово, расположенный там крематорий работал всю ночь.

«Потом парень с крыши видел, как выносили черные кульки. Формы неправильной, скажем так. То есть, если технику, то там видно, что форма правильная, квадратная, прямоугольная. А тут какая-то неправильная форма была того, что было в кульках», — уточнила Игнатьева.

Женщина предположила, что вещей в тот день из здания не выносили. По словам свидетелей, избавиться могли от фрагментов тел. Кроме того, как подчеркнула активистка, в здании имелся подземный проход.

В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники «евромайдана» и радикалы напали на тех, кто выступал против новой власти и поддерживал Россию. После того как был разгромлен палаточный лагерь на Куликовом поле, его участники укрылись в Доме профсоюзов, который впоследствии был подожжен. По официальным данным, погибло 48 человек, а более 250 получили ранения.