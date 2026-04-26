Фото со страницы Дональда Трампа в соцсети
Новости мира

Стрелок с дробовиком ворвался в отель, где ужинал Трамп с журналистами

Алексей Самохин
В Вашингтоне произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса экстренно эвакуировали из здания отеля Washington Hilton, сообщает Reuters.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в вечернее время по местному времени в воскресенье, 26 апреля 2026 года. Стрельбу открыл 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком. Мужчина попытался прорваться в зал, где уже находились президент и другие высокопоставленные гости.

Очевидцы сообщили о шести-восьми громких выстрелах в холле гостиницы. Нападавший успел ранить сотрудника Секретной службы США, после чего был обезоружен и задержан на месте. Раненый офицер не пострадал благодаря бронежилету.

Представители американской администрации не получили ранений. Служба безопасности оперативно эвакуировала всех присутствующих в безопасное место, включая президента Трампа и вице-президента Вэнса. По информации Белого дома, Трамп первоначально планировал вернуться в зал и продолжить мероприятие. Однако по настоянию службы безопасности президент покинул здание.

«Здание не было защищено должным образом. Этот стрелок — больной, сумасшедший человек», — заявил Дональд Трамп на экстренной пресс-конференции в Белом доме.

Инцидент произошел в том же отеле, где в 1981 году было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана. Тогда глава государства получил серьезное ранение — пуля пробила легкое.

Обстоятельства происшествия выясняются. ФБР и Секретная служба США проводят расследование.

Фото задержанного стрелка Трамп опубликовал в своей соцсети. 

Открывший стрельбу в шаге от президента США оказался не просто случайным прохожим. Шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что нападавший официально проживал в качестве гостя прямо в отеле Washington Hilton, где проходил званый ужин.

В арсенале у злоумышленника был не только дробовик, из которого он открыл огонь. При задержании у него дополнительно изъяли пистолет и несколько ножей.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Погода

Тепло отменяется: в Рязанской области до конца апреля — снег, дожди и ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни и до конца апреля для Рязанской области не радует: тёплые дни откладываются, а на смену им приходит холодная, пасмурная и ветреная погода.
Новости кино и ТВ

Эльмира Караханова победила в 14-м сезоне шоу «Голос»

Победу в финале 14-го сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале одержала Эльмира Караханова из Новокузнецка. Исполнительница представляла команду Ильдара Абдразакова, решение принимали телезрители в ходе финального эфира проекта.
Новости России

Генерал Попов раскрыл, чем ответит Россия на удар ВСУ по Екатеринбургу

Российские военные в ответ на удар украинских БПЛА по...

Темы

Интересное

Астролог Глоба назвала знаки, которых в конце апреля ждут трудности или успех

Астролог Тамара Глоба предупредила о глобальных переменах в последней декаде апреля 2026 года. По её словам, переход Урана в знак Близнецов 20 апреля запустил семилетний цикл трансформаций, который для одних станет испытанием, а для других — временем финансового взлёта.
Новости кино и ТВ

Дарья Пиманова впервые высказалась о смерти отца: «Сердце не способно вместить столько боли»

Дарья Пиманова, дочь телеведущего Алексея Пиманова, опубликовала в своём микроблоге первое обращение после смерти отца. Телеведущая, режиссёр и продюсер поделилась эмоциональным постом, в котором назвала покойного не только отцом, но и наставником.
Новости России

Пять человек пострадали во время атаки БПЛА в Вологодской области

Вологодская область подверглась атаке беспилотников в ночь на воскресенье, 26 апреля. По данным губернатора Георгия Филимонова, силы Министерства обороны сбили 14 БПЛА, отразив не менее трёх волн налётов на производственную площадку фосфорного комплекса.
Спорт

БК «Рязань» сыграет в финале чемпионата ЦФО

В воскресенье, 26 апреля, БК «Рязань» сыграет в финале чемпионата ЦФО против БК «ЦИВС» (Тульская область), который в полуфинале взял верх над БК «Русичи-2» (Курск) – 89:75.
Новости России

Ольга Бузова вернулась к образу, в котором её узнали 22 года назад

Певица Ольга Бузова выпустила композицию «Перекрашусь в блонд» и сменила образ — теперь она снова блондинка. Фото Ольга опубликовала в своих соцсетях. 
Новости кино и ТВ

Эльмира Караханова победила в 14-м сезоне шоу «Голос»

Победу в финале 14-го сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале одержала Эльмира Караханова из Новокузнецка. Исполнительница представляла команду Ильдара Абдразакова, решение принимали телезрители в ходе финального эфира проекта.
Новости России

Пенсионер из Новой Москвы украл и убил собаку ради жира для семьи

Щербинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Новой Москвы, обвиняемого в краже и жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Политика

Ночной удар по Украине нанесли российские войска

В ночь на субботу, 25 апреля, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом сообщают в соцсетях. Официальной информации от Минобороны России на данный момент нет.

