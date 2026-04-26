В Вашингтоне произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса экстренно эвакуировали из здания отеля Washington Hilton, сообщает Reuters.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в вечернее время по местному времени в воскресенье, 26 апреля 2026 года. Стрельбу открыл 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком. Мужчина попытался прорваться в зал, где уже находились президент и другие высокопоставленные гости.

Очевидцы сообщили о шести-восьми громких выстрелах в холле гостиницы. Нападавший успел ранить сотрудника Секретной службы США, после чего был обезоружен и задержан на месте. Раненый офицер не пострадал благодаря бронежилету.

Представители американской администрации не получили ранений. Служба безопасности оперативно эвакуировала всех присутствующих в безопасное место, включая президента Трампа и вице-президента Вэнса. По информации Белого дома, Трамп первоначально планировал вернуться в зал и продолжить мероприятие. Однако по настоянию службы безопасности президент покинул здание.

«Здание не было защищено должным образом. Этот стрелок — больной, сумасшедший человек», — заявил Дональд Трамп на экстренной пресс-конференции в Белом доме.

Инцидент произошел в том же отеле, где в 1981 году было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана. Тогда глава государства получил серьезное ранение — пуля пробила легкое.

Обстоятельства происшествия выясняются. ФБР и Секретная служба США проводят расследование.

Фото задержанного стрелка Трамп опубликовал в своей соцсети.

Открывший стрельбу в шаге от президента США оказался не просто случайным прохожим. Шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл заявил, что нападавший официально проживал в качестве гостя прямо в отеле Washington Hilton, где проходил званый ужин.

В арсенале у злоумышленника был не только дробовик, из которого он открыл огонь. При задержании у него дополнительно изъяли пистолет и несколько ножей.