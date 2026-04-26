БК «Рязань» сыграет в финале чемпионата ЦФО

Баскетбольный клуб «Рязань» вновь вышел в финал чемпионата ЦФО. В полуфинале «зубры» сумели обыграть принципиального соперника и сегодня сыграют в решающем матче.

БК «ТВЕРЬ-СШОР» – БК «РЯЗАНЬ» – 54:59 (7:13, 15:11, 16:16, 16:19)

БК «Тверь-СШОР» (Тверская область): Гимаев (0), Герасимов (13), Покровский (0), Хотько (1), Кабанов (11) – старт, Калугин (0), Новиков (6), Савин (6), Лавров (5), Нестеренко (2), Лебедев (10).

БК «Рязань» (Рязанская область): Зибиров (18), Гущин (11), Карпачев (16 + 12 подборов), Хамитов (2), Бырдин (8) – старт, Анохин (0), Николаев (0), Буданов (4). Савельев, Федин.

Судьи: Гончаров, Кутузова, Снегов.

25 апреля. Тверь. Спорткомплекс «Юбилейный». 3000 зрителей.

На главный матч БК «Рязань» удалось выставить свой сильнейший на сегодняшний день состав. Наконец-то возвратился в строй форвард Михаил Карпачев, пропустивший большую часть сезона из-за занятости на основном месте работы. Зачастую именно результативной игры Михаила не хватало команде в самых ответственных встречах регулярки, но он сполна компенсировал свое отсутствие в битве за выход в финал. Также как и другой старожил нашей дружины многоопытный Драмир Зибиров. Впрочем, все ребята молодцы – и те, кто ковал победу, и те, кто поддерживал боевой дух.

Этот поединок стал непростым испытанием для всех его участников, ведь прежде играть при зрительской аудитории в три тысячи человек мало кому доводилось. На хозяев со страшной силой давил груз ответственности за результат, ведь у них не было права на ошибку. Гостям также было не слишком уютно в такой атмосфере, ведь практически всё было против них.

Да и переход из привычной среды на ледовую арену не прошел бесследно. В дебюте полуфиналисты, несмотря на все старания, две с половиной минуты никак не могли внести изменения на табло. Едва хозяева вырвались вперед, как Драмир Зибиров точным «выстрелом» из-за дуги восстановил равновесие. Продолжили начатое им Михаил Карпачев и Владимир Бырдин, а уже в самой концовке Алексей Гущин красивым броском подвел черту под первым игровым отрезком – 13:7. Противоборствующее стороны набрали лишь двадцать очков на двоих, что лишний раз подтверждает высокое напряжение этой встречи.

В самом начале второй четверти Роман Хамитов увеличил счет, и «зубры» перекрыли показатель «тигров» вдвое. Отдавая себе отчет в том, что по такой игре это довольно серьезная заявка на успех, хозяева в свою очередь сумели организовать погоню, которая оказалась успешной – отставание сократилось до двух баллов. К тому же гости понесли первую серьезную потерю: за пятый фол площадку покинул наставник БК «Рязань», отыгравший чуть менее семнадцати минут. В дальнейшем команде очень не хватало Романа Халитовича, но жертва его оказалась не напрасной: во многом благодаря его надежным действиям в обороне (в активе у Хамитова пять подборов и один перехват) удалось сдержать стартовый натиск тверичей, на эффект которого они явно рассчитывали при поддержке своих трибун.

Перед большим перерывом Драмир Зибиров сначала вывел на завершающий бросок Михаила Карпачева, а затем и сам совершил результативный рейд под кольцо соперника. Однако еще до сирены «тигры» успели сократить отставание до минимального – 22:24, а сразу после отдыха вырвались вперед. Но тут же Владимир Бырдин с разворота поразил цель, затем дальним броском отметился Драмир Зибиров, Михаил Карпачев поразил кольцо после сольного рейда. Лишь незадолго до окончания третьей десятиминутки тверичи настигли нашу команду (38:38), но последнее слово оказалось за Дмитрием Будановым, который в прыжке с отклонением отправил мяч точно в цель.

Свою первую атаку в заключительной десятиминутке «зубры» не использовали, хотя им представилось несколько попыток, чем не преминули воспользоваться «тигры». И как же вовремя трешкой отметился Михаил Карпачев, а затем его примеру последовал и Алексей Гущин. Закрепил усилия партнеров Драмир Зибиров. Преимущество в восемь очков позволяло гостям чувствовать себя если уж не спокойно, то вполне уверенно. Тем более что им представилась прекрасная возможность закрепить завоеванные позиции, но три следующие попытки успехом не увенчались, что позволило тверичам совершить стремительный рывок – 50:48.

Кому-то могло показаться, что психологическое превосходство перешло на сторону хозяев, но не тут-то было. Уже в ответной атаке Драмир Зибиров уровнял шансы, а затем то же самое сделал и Михаил Карпачев. Во многом определяющим в этом матче стал эпизод, когда инициативу на себя взял Алексей Гущин и точным броском из-за дуги нарушил шаткое равновесие. После этого наш защитник хладнокровно реализовал штрафные. Затем соперник в восьмой раз в матче сфолил на Драмире Зибирове, который и установил окончательный результат – 59:54. В итоге Драмир набрал 18 очков и стал лучшим снайпером матча, Михаил Карпачев оформил дабл-дабл (16 баллов + 12 подборов), под щитами не было равных Владимиру Бырдину, у которого 14 подборов. Омрачила встречу травма Дмитрия Буданова, участие которого в финале пока под вопросом.

В воскресенье, 26 апреля, БК «Рязань» сыграет в финале чемпионата ЦФО против БК «ЦИВС» (Тульская область), который в полуфинале взял верх над БК «Русичи-2» (Курск) – 89:75.