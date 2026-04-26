Над Рязанской областью в ночь на 26 апреля сбиты украинские беспилотники

В период с 20:00 25 апреля до 7:00 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили вражеские беспилотные летательные аппараты над Рязанской областью. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Всего за указанный период по всей территории России было уничтожено 203 украинских БПЛА самолётного типа. Аппараты были сбиты над следующими регионами:

Белгородская,

Брянская,

Вологодская,

Владимирская,

Воронежская,

Калужская,

Липецкая,

Новгородская,

Ростовская,

Рязанская,

Смоленская,

Тамбовская,

Тверская,

Ярославская,

Московский регион,

Республика Крым,

акватория Чёрного моря.

Точное количество сбитых дронов над каждым отдельным регионом не раскрывается.

Напомним, в результате ночной атаки БПЛА в Севастополе погиб человек, 4 жителя получили осколочные ранения, повреждены дома и инфраструктура.