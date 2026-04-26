В Севастополе при атаке БПЛА погиб мужчина, 4 человека ранены

В ночь на 26 апреля в Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. По данным главы города Михаила Развожаева, на данный момент сбито 59 беспилотных летательных аппаратов над различными районами города.
К сожалению, в результате атаки есть жертвы. Погиб мужчина 1983 года рождения, который находился в автомобиле в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Также, по предварительной информации, пострадали четыре человека: пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. Молодой парень в районе Хрюкина. Один человек получил осколочные ранения в первой городской больнице. Все пострадавшие транспортированы в больницу.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала несколько повреждений:
- На территории Академии хореографии обнаружены осколки сбитого БПЛА, повреждены окна. Никто из детей и сотрудников не пострадал, так как они находились в укрытии.
- В первой городской больнице в отделение кардиологии попали обломки БПЛА. Один человек получил осколочные ранения и получил необходимую медицинскую помощь.
- На железнодорожные пути упали части сбитого БПЛА. Повреждена контактная линия, но железнодорожное полотно осталось целым. Возможны задержки пригородных поездов. Ремонтные работы начнутся после окончания сигнала тревоги.
- В районе СНТ «Фронтовик» загорелась станция шиномонтажа из-за осколков сбитого БПЛА.
- На Фиолентовском шоссе в одном из СНТ загорелся частный дом.
- В СНТ «Гераклея» осколок от сбитого БПЛА пробил стену частного дома.
- В районе Радиогорки в двух домах повреждены два окна из-за осколков.
- В районе Горпищенко в трех домах повреждены три окна из-за осколков.
- В районе Учкуевки повреждена газовая труба.
- В разных районах осколками повреждены линии электропередач.
- Поступали сообщения о попадании пуль в частные дома и окна.
Если вы обнаружили опасные находки, немедленно сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все вызовы и выезжают на место.