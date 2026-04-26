В Севастополе при атаке БПЛА погиб мужчина, 4 человека ранены

В ночь на 26 апреля в Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. По данным главы города Михаила Развожаева, на данный момент сбито 59 беспилотных летательных аппаратов над различными районами города.

К сожалению, в результате атаки есть жертвы. Погиб мужчина 1983 года рождения, который находился в автомобиле в районе Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но, к сожалению, спасти его не удалось. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Продолжение после рекламы

Также, по предварительной информации, пострадали четыре человека: пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. Молодой парень в районе Хрюкина. Один человек получил осколочные ранения в первой городской больнице. Все пострадавшие транспортированы в больницу.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала несколько повреждений:

На территории Академии хореографии обнаружены осколки сбитого БПЛА, повреждены окна. Никто из детей и сотрудников не пострадал, так как они находились в укрытии.

В первой городской больнице в отделение кардиологии попали обломки БПЛА. Один человек получил осколочные ранения и получил необходимую медицинскую помощь.

На железнодорожные пути упали части сбитого БПЛА. Повреждена контактная линия, но железнодорожное полотно осталось целым. Возможны задержки пригородных поездов. Ремонтные работы начнутся после окончания сигнала тревоги.

В районе СНТ «Фронтовик» загорелась станция шиномонтажа из-за осколков сбитого БПЛА.

На Фиолентовском шоссе в одном из СНТ загорелся частный дом.

В СНТ «Гераклея» осколок от сбитого БПЛА пробил стену частного дома.

В районе Радиогорки в двух домах повреждены два окна из-за осколков.

В районе Горпищенко в трех домах повреждены три окна из-за осколков.

В районе Учкуевки повреждена газовая труба.

В разных районах осколками повреждены линии электропередач.

Поступали сообщения о попадании пуль в частные дома и окна.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», — обратился к жителям Михаил Развожаев.

Если вы обнаружили опасные находки, немедленно сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все вызовы и выезжают на место.