В Севастополе отражена массированная атака БПЛА, ранены два человека, повреждены дома и газовая труба

В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы успешно отразили ночную атаку ВСУ. По данным главы города Михаила Развожаева, к 00:18 26 апреля сбито 43 беспилотника над морем и различными районами города.

К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. По предварительной информации, в районе проспекта Генерала Острякова осколками ранен молодой человек, находившийся в машине. В одном из СНТ в районе Генерала Мельника осколочное ранение получила молодая женщина.

От спасательных служб города поступила информация о повреждениях в жилых кварталах. В районе Радиогорки в трех домах осколками от сбитых БПЛА повреждены 2 окна в двух многоквартирных домах. В районе Учкуевки повреждена газовая труба.

Спасательные и коммунальные службы Севастополя оперативно реагируют на все вызовы. Жителей просят сообщать об опасных находках и повреждениях по номеру 112.

