По делу об убийстве женщины и младенца в Рязанской области задержан 29-летний житель Пензенской области

В ночь на 23 апреля в посёлке Кадом Рязанской области были обнаружены тела 26-летней женщины и её годовалого сына с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний сожитель погибшей из Пензенской области. В настоящее время злоумышленник будет передан следственным органам для дальнейшего разбирательства.

Продолжение после рекламы

По информации 112, подозреваемый уже был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился с женщиной в интернете и приезжал в Кадом на работу из Пензенской области.

Предварительно установлено, что мотивом убийства могла быть ревность.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведутся необходимые оперативно-следственные действия.