Фото: Правительство Тверской области
Новости России

На 93-м году жизни скончался известный писатель Евгений Борисов

Анастасия Мериакри
В субботу, 25 апреля, на 93-м году ушёл из жизни Евгений Иванович Борисов — российский писатель, заслуженный работник культуры РФ и почётный гражданин Тверской области. О печальном событии сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава Тверской области Виталий Королёв выразил соболезнования родным и близким писателя:

«Евгений Иванович был истинным представителем российской интеллигенции, писавшем в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы. Он давал дорогу молодым и одаренным, оставаясь строгим критиком по отношению к себе. Его труд отмечен многочисленными творческими и государственными наградами. Но главная из них – уважение, признание и вечная память всех жителей Верхневолжья. Евгений Иванович Борисов – писатель, патриот, человек выдающихся личных качеств навсегда останется жить в наших сердцах и в истории Тверской области».

Евгений Борисов родился в Калинине. После окончания историко-филологического факультета педагогического института работал учителем, затем — журналистом. С 1970 по 1977 год был редактором Калининского отделения издательства «Московский рабочий».

В 1977 году стал ответственным секретарём, а в 1998-м — председателем областного отделения Союза писателей России, где проработал более 20 лет. Его произведения публиковались в журналах «Юность», «Москва», «Волга», «Сельская молодёжь» и других. Среди известных книг — «Иду искать», «Что было, что будет…», «На том берегу», «Куда мы улетаем», «Сын за отца». Некоторые из них были экранизированы и переведены на иностранные языки.

С 1992 по 2005 год Борисов был директором и главным редактором Тверского областного книжно-журнального издательства, возрождённого по его инициативе. За это время издательство выпустило более 360 книг местных авторов.

Писатель был удостоен премии Губернатора Тверской области, премии имени Лизы Чайкиной, областной литературной премии имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, медали Пушкина, Почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» и знака «Во благо земли Тверской».

Прощание с Евгением Борисовым состоится 27 апреля с 13:20 до 14:20 в ДК «Химволокно» по адресу: Тверь, пл. Гагарина, д. 1.

