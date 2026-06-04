Запашный назвал условие возвращения актёра Дмитрия Назарова в Россию

Директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный высказался о возможном возвращении в страну актера Дмитрий Назаров, который покинул Россию после начала специальной военной операции.

В интервью NEWS.ru Запашный заявил, что не против возвращения людей, которые ошиблись. При этом право на прощение должно принадлежать не обычным гражданам, а военнослужащим и жителям Донбасса.

По словам дрессировщика, артистам при желании ничто не мешает доказать изменение своих взглядов конкретными поступками. В качестве примера он привел службу на фронте и отметил, что сам готов воевать за страну.

Запашный добавил, что среди его коллег также есть люди, которые не поддержали проведение СВО. Он подчеркнул, что не испытывает к ним неприязни, поскольку многие оказались под влиянием пропаганды.

Кроме того, руководитель рассказал, что некоторые украинские артисты, ранее работавшие в московском цирке, сейчас участвуют в боевых действиях на стороне Украины.