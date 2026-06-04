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Общество

Силуанов рассказал о возможных изменениях для пенсионных накоплений «молчунов»

Алексей Самохин
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что пенсионные накопления так называемых «молчунов» могут стать основой для долгосрочных сбережений граждан. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, пишет «Интерфакс».

Поводом для комментария стала инициатива главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова о создании объединенного пенсионного фонда с участием государства. По его словам, сейчас правительство и ВЭБ готовят соответствующий законопроект.

Силуанов отметил, что для реализации идеи потребуется изменить законодательство. Речь идет о средствах пенсионных накоплений, которые находятся в Социальном фонде России и управляются ВЭБом. По мнению министра, такие деньги могли бы приносить гражданам больший доход и использоваться более эффективно.

Глава Минфина обратил внимание, что многие владельцы этих накоплений даже не знают о наличии средств на своих счетах. Он считает, что гражданам следует предоставить больше возможностей распоряжаться такими деньгами.

По словам Силуанова, обсуждается вариант, при котором накопления можно будет использовать как долгосрочные сбережения, передавать по наследству или частично получать в особых жизненных обстоятельствах.

Сегодня государственная управляющая компания ВЭБ.РФ работает с пенсионными накоплениями более 36 млн россиян. В их числе — «молчуны», которые не перевели средства в негосударственные пенсионные фонды и не выбрали иной способ управления накоплениями.

По итогам первого квартала 2026 года объем активов крупнейшего расширенного портфеля ВЭБа достиг 2,9 трлн рублей. Обсуждение создания объединенного пенсионного фонда ранее также подтвердил глава ВТБ Андрей Костин.

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