Культура и события

Стала известна программа фестиваля «Кремлёвские вечера» в Рязани

Олеся Чугунова
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С 12 по 14 июня 2026 года на территории Рязанского кремля пройдёт XIV фестиваль искусств «Кремлёвские вечера». Организатором выступает Рязанская областная филармония при поддержке регионального правительства, а также при содействии Рязанской епархии, музея-заповедника и художественного музея имени И.П. Пожалостина.

За годы существования фестиваль стал важной частью в культурной жизни города, объединяющей поклонников классической музыки. В 2026 году событие посвящено Году единства народов России. Все концерты пройдут на открытом воздухе во внутреннем дворе Рязанского кремля.

Старт фестиваля синхронизирован с масштабным всероссийским марафоном академической музыки «Кантата», приуроченным ко Дню России. Рязань войдёт в число 15 городов-участников этого проекта, цель которого — через бессмертные произведения классиков показать многообразие и духовную целостность страны.

В первый день, 12 июня в 13:00, выступит Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей» (художественный руководитель Николай Азаров, главный хормейстер Андрей Азовский) с программой «Русская народная песня — душа народов России». А вечером, в 20:00, состоится торжественное открытие: мультимедийный проект «Семьи Небесные» представят Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории, Детская хоровая студия, народный артист России Евгений Князев, актриса Елизавета Арзамасова и музыкант Арутюн Хачатурян. Проект основан на иконописном наследии XV–XVIII веков и посвящён семье как фундаментальной духовной ценности.

13 июня в 13:00 юных зрителей ждёт музыкальный спектакль «Конёк-горбунок» от артистов Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи, а в 15:00 — творческая встреча «Сцена без занавеса. Актер — волшебство или профессия?». Вечером, в 20:00, молодёжный состав оркестра и солисты филармонии представят программу «Диалог эпох: классика и современность».

14 июня в 13:00 выступит Большой детский хор имени В.С. Попова с программой «Детство — это я и ты». В 18:00 искусствовед Мария Зайцева прочтёт лекцию «Семейные узы в христианском искусстве». Завершится фестиваль в 19:00 торжественным закрытием — концертным исполнением оперы Дж. Верди «Риголетто» с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра, камерного хора и солистов ведущих музыкальных театров России.

Директор Рязанской филармонии Елена Шаповская подчеркнула:

«Это одно из главных значимых событий для жителей и гостей нашего города — необыкновенные «Кремлёвские вечера», которые проходят в исторической части региона. Мы тщательно готовились. Всегда готовимся к этому мероприятию с особым уважением и отношением, потому что нам хочется показать разножанровые программы».

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