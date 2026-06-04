В Турции во время отдыха умер турист из России 

Житель Омска умер во время отпуска в Турции. Тело 50-летнего мужчины обнаружила его супруга в номере гостиницы, сообщает SHOT.

По данным канала, семейная пара отдыхала в курортном поселке Окурджалар неподалеку от Антальи. В поездку супруги отправились спустя месяц после дня рождения мужчины.

После обнаружения мужа женщина сразу обратилась за помощью к сотрудникам отеля, а также вызвала полицию и медиков. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть россиянина.

Причины произошедшего пока не называются. Турецкие правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Сегодня стало известно о ещё одном трагическом случае. В подмосковном селе Битягово погиб пилот авиакомпании S7. По предварительным данным, 36-летний Андрей К. пытался установить рекорд по задержке дыхания под водой.

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