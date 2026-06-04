В кинотеатрах Рязани вновь покажут комедию «Мальчишник в Вегасе»

Культовая комедия 2000-х возвращается на большие экраны в рамках предсеансового обслуживания. «Мальчишник в Вегасе» – история о вечеринке, которая должна была стать обычным прощанием с холостяцкой жизнью, но вышла из-под контроля. Утром друзья приходят в себя без малейших воспоминаний о прошлой ночи и вынуждены шаг за шагом восстанавливать события: в номере отеля оказывается чужой ребёнок, в ванной сидит тигр, один из мужчин лишается зуба, а жених бесследно исчезает.

Какие еще фильмы выходят в прокат – смотрите в нашей новой афише.

Закулисье реальности (18+)

– Хоррор. США

– Продолжительность: 1 час 50 минут

– Неудачливый продавец мебели Кларк случайно находит портал в другое измерение, скрытый в подвале своего магазина. Оказавшись в бесконечном лабиринте жёлтых коридоров, он понимает, что в этом месте не действуют привычные законы реальности, а опасность может поджидать на каждом шагу.

Дени и Мэни в кино (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 16 минут

– Друзья Дени и Мэни впервые оказываются в разлуке после того, как Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту. Оказавшись в мире шоу-бизнеса, он постепенно понимает, что настоящая дружба и близкие люди гораздо дороже славы.

Момо (12+)

– Фэнтези. Германия

– Продолжительность: 1 час 32 минуты

– Девочка по имени Момо замечает, что жители её города становятся всё более несчастными после появления загадочных «серых господ». Вместе с Хранителем времени и необычной черепашкой она пытается понять, кто стоит за происходящим, и вернуть людям утраченную радость.

Космическая Машка (12+)

– Семейный. Россия

– Продолжительность: 1 час 38 минут

– Все одиннадцать лет Маша живёт вместе с отцом-космонавтом рядом с космодромом. Она умеет управлять лодкой и самолётом, но почти ничего не знает о жизни сверстников. Переезд в Петербург становится для девочки настоящим испытанием: ей предстоит пойти в обычную школу, где её ждут новые знакомства и первые большие приключения.

Шевели перьями (6+)

– Анимация. Польша

– Продолжительность: 1 час 25 минут

– Игги живёт в мире, где птицы давно отказались от полёта в пользу комфортной и безопасной жизни. Но сам он каждую ночь видит сны о небе и свободе, которые не дают ему покоя. Встреча с одноклассницей Ив, увлечённой идеей полёта и авиации, заставляет его усомниться в привычном порядке вещей и впервые попробовать подняться в воздух.

Тролли возвращаются (6+)

– Семейный. Дания

– Продолжительность: 1 час 22 минуты

– Тролль Берги готовится стать хранителем пещеры и защищать свой народ от людей, но любопытство берёт верх. Вместе с сестрой он выбирается на поверхность, где их сразу поджидает опасный и незнакомый мир. С каждым шагом вернуться домой становится всё сложнее.

Мальчишник в Вегасе (18+)

– Комедия. США

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– Компания друзей отправляется в Вегас на мальчишник, который должен был стать незабываемым. Утром они просыпаются без воспоминаний о прошлой ночи и пытаются восстановить события: в номере оказывается чужой ребёнок, в ванной – тигр, один из них лишился зуба, а жених бесследно исчез. Что же было ночью?