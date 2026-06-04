Корпорация развития подписала соглашение с Фондом инвестиционного развития Псковской области

На ежегодном общем собрании членов правления НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (НААИР), традиционно приуроченном к программе Петербургского международного экономического форума, состоялся цикл подписаний меморандумов и соглашений о сотрудничестве.

В том числе с целью дальнейшего развития межрегионального взаимодействия Корпорация развития Рязанской области подписала соглашение с Фондом инвестиционного развития Псковской области. Достигнутые договоренности скрепили подписями генеральный директор рязанской Корпорации Вячеслав Несин и генеральный директор псковского Фонда Екатерина Ершова.

Подписанию соглашения предшествовал индустриальный тур по обмену опытом, в котором команда Корпорации развития Рязанской области поделилась со своими псковскими коллегам успешной практикой интеграции инвестиционного портала с интерактивной инвестиционной картой РФ.

Межрегиональное взаимодействие и обмен эффективными практиками работы Корпорация развития выстраивает и с другими регионами. Так, ранее были подписаны соглашения о сотрудничестве со специализированными организациями по инвестиционному развитию Волгоградской, Липецкой, Запорожской, Курской областей, Хабаровского края и республики Татарстан. Также в рамках общих интересов, целей и задач выстраивается деловое партнерство с Корпорацией развития и поддержки Тульской области.