В Рязанской области 26 апреля дважды объявляли угрозу атаки БПЛА

В воскресенье, 26 апреля, в 5:21 на территории Рязанской области был повторно объявлен режим беспилотной опасности. Жителям региона поступило экстренное сообщение в мессенджере MAX:

«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112».

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена 25 апреля в 20:54. В 02:34 был дан отбой опасности.

26 апреля в 05:21 — беспилотная опасность объявлена вновь. В 7:00 угрозу отменили.

При обнаружении обломков БПЛА сообщать по номеру 112. Сведения о сбитых беспилотниках на территории области пока не поступали.