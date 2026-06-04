Украинская армия атаковала поезд на Керчь, есть жертвы

Беспилотник ВСУ атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, есть жертвы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на платформе « Макс ».

В результате целенаправленного удара погиб один человек, также известно минимум о трех пострадавших.

«Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнул Аксенов.

Глава республики отметил, что на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

Аксенов на фоне участившихся атак ВСУ призвал крымчан доверять только официальным источникам информации.