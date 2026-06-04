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Новости России

Украинская армия атаковала поезд на Керчь, есть жертвы

Никита Рязанцев
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Беспилотник ВСУ атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, есть жертвы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на платформе «Макс».

В результате целенаправленного удара погиб один человек, также известно минимум о трех пострадавших.

«Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнул Аксенов.

Глава республики отметил, что на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

Аксенов на фоне участившихся атак ВСУ призвал крымчан доверять только официальным источникам информации.

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