Пять человек пострадали во время атаки БПЛА в Вологодской области

Вологодская область подверглась атаке беспилотников в ночь на воскресенье, 26 апреля. По данным губернатора Георгия Филимонова, силы Министерства обороны сбили 14 БПЛА, отразив не менее трёх волн налётов на производственную площадку фосфорного комплекса.

В результате атаки пострадали пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Информация о госпитализации пострадавших уточняется.

Беспилотники повредили трубопровод серной кислоты на территории предприятия. Утечка оперативно ликвидирована, сообщил Георгий Филимонов в своём канале. По предварительным данным, выбросов опасных химических веществ в атмосферу не зафиксировано.

Также зафиксированы незначительные повреждения производственных зданий комплекса и световой опоры на территории объекта. Масштаб ущерба устанавливается.

Режим атаки БПЛА на данный момент снят, однако беспилотная опасность на территории области сохраняется, предупредил глава региона.

«Будьте внимательны», — обратился Георгий Филимонов к жителям области.