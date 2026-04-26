Дарья Пиманова впервые высказалась о смерти отца: «Сердце не способно вместить столько боли»

Дарья Пиманова, дочь телеведущего Алексея Пиманова, опубликовала в своём микроблоге первое обращение после смерти отца. Телеведущая, режиссёр и продюсер поделилась эмоциональным постом, в котором назвала покойного не только отцом, но и наставником.

«Ты научил меня жить в любви, добре, сострадании, справедливости и упорстве», — написала Дарья Пиманова. По её словам, отец научил её не унывать, вставать с колен и творить во имя семьи и Родины.

Телеведущая признаётся, что не представляет жизни без отца. «Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на Небесах», — обратилась она к покойному родителю.

В посте Дарья Пиманова подчеркнула, что отец всегда был для неё другом, учителем и поддержкой в трудные моменты. «Ты был лучшим отцом, другом, учителем и доктором моей души», — отметила она.

Телеведущая завершила пост словами: «Папа… Люблю… Благодарю… Навсегда».

Телеведущий, режиссер и продюсер программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. О смерти журналиста сообщил Первый канал. По информации коллег, причиной стала остановка сердца.

Пиманов более четверти века был связан с программой «Человек и закон» — сначала как продюсер и режиссер, затем как ведущий. В интервью он неоднократно подчеркивал, что его роль не ограничивалась работой в кадре: в середине 1990-х именно он спас проект от закрытия.