Умер Алексей Пиманов. Фото: vk.com/1tv
Новости кино и ТВ

Алексей Пиманов, чтобы спасти «Человек и Закон», брал кредит в 100000 долларов

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеведущий, режиссер и продюсер программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. О смерти журналиста сообщил Первый канал. По информации коллег, причиной стала остановка сердца.

Пиманов более четверти века был связан с программой «Человек и закон» — сначала как продюсер и режиссер, затем как ведущий. В интервью он неоднократно подчеркивал, что его роль не ограничивалась работой в кадре: в середине 1990-х именно он спас проект от закрытия.

На телевидение Пиманов попал случайно. После армии увидел объявление о наборе в Останкино и решил попробовать. Начинал видеоинженером, работал с выносными камерами, ездил в командировки. В начале 1990-х он уже возглавлял студию общественно-политического вещания. Затем судьба связала его с программой, которая стала делом всей жизни.

Спасение программы на собственные средства

По словам Пиманова, в середине 1990-х «Человек и закон» оказался на грани закрытия. После приватизации Останкино команду фактически выставили, а программу сочли устаревшей.

«Чтобы вернуть „Человек и закон» с того света, взял кредит в 100 тысяч долларов», — рассказывал Пиманов в интервью KP.RU.

Деньги пошли на зарплаты сотрудникам в первые месяцы, когда прежние продюсеры оставили команду без выплат. Изначально Пиманов не планировал становиться ведущим — считал себя режиссером. Однако программе требовалось новое лицо, и временное решение растянулось на 25 лет.

Угрозы и давление

Работа над программой, особенно в 1990-е и начале 2000-х годов, сопровождалась постоянным давлением. По признанию Пиманова, почти каждый резонансный выпуск вызывал звонки с угрозами и требования удалить сюжет.

Первый серьезный инцидент журналист запомнил особенно четко: звонок поступил, когда он ехал по трассе, и речь шла о семье. «Не страх, внутри закипело бешенство», — вспоминал Пиманов. Со временем к угрозам пришлось привыкнуть, хотя ощущение риска сохранялось всегда.

Одним из самых громких эпизодов стал сюжет о футболистах сборной России, отдыхавших с кальяном перед важным матчем. История вызвала конфликты, судебные разбирательства и масштабную кампанию против редакции.

Однако, по словам Пиманова, спустя время даже участники того скандала признали достоверность материала. «Алексей, ну было, было. Глупость, конечно», — пересказывал он разговор с игроками.

Взгляд на будущее ТВ

Несмотря на рост цифровых платформ, Пиманов не считал интернет угрозой для телевидения. Он подчеркивал, что вопрос не в площадке, а в качестве контента, и был уверен: интересный продукт зритель найдет везде.Журналист активно запускал новые форматы — от документальных каналов до молодежных интерактивных проектов. При этом он настаивал: серьезная общественно-политическая программа не должна подстраиваться под подростковую аудиторию — для этого существуют другие площадки, пишет 5-tv.ru.

