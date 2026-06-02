В Санкт-Петербурге в самом разгаре съемки ретродетектива «Чужой город» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия». Проект реализует ООО «ПРОФИТ» при участии телеканала «Россия» и поддержке Института развития интернета. Производством занимается ООО «Доброфильм». Онлайн-показ сериала состоится на медиаплатформе СМОТРИМ, а телевизионная премьера запланирована на канале «Россия».

Действие разворачивается в 1947 году. Главный герой — Егор Гончаров (Роман Евдокимов), бывший солдат штрафбата, а ныне вор-щипач. Ему приходится скрываться от бандитов и милиции. Приехав в Калининград, он обращается за помощью к боевому товарищу, который теперь возглавляет местное УГРО. Однако товарища убивают, и все следы ведут к таинственному Гауптману — теневому лидеру диверсантов. С ним связана и судьба немецкой девушки Эльзы (Ксения Трейстер), которая не оставляет Егора равнодушным.

Живя под чужим именем и рискуя быть разоблаченным на каждом шагу — будь то партийный руководитель Шлеменко (Виталий Коваленко), театральная дива Людмила (Юлия Хлынина) или ее ухажер Владимир Жалинский (Александр Голубев) — Егор начинает собственное расследование убийства друга.

В главных ролях: Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Александр Голубев, Юлия Хлынина, Виталий Коваленко, Сергей Жарков, Игорь Хрипунов, Виктория Романенко. Режиссер проекта — Сергей Попов.

По словам Попова, «Чужой город» — это и детектив, и драма.

«Весь фильм посвящен поискам главного злодея, но это еще и история о времени, когда Кёнигсберг только стал Калининградом. Город был практически полностью разрушен, там было холодно и голодно. Жители, в основном немцы, не знали, останутся ли они здесь или их выселят. В этой истории много слоев, и мы постарались точно передать атмосферу того времени — времени, когда люди, несмотря на все трудности, умудрялись сохранить в себе что-то важное и человечное».

Роман Евдокимов, исполнитель роли Егора, поделился: «Мне понравился сценарий. Это интересная история о молодом человеке, профессиональном карманнике, который становится заложником обстоятельств. Мой персонаж — человек-перекати-поле, везде чужой. На протяжении всей истории он проходит большой путь становления, учится не бежать от таких вещей, как нежность и любовь».

