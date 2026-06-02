Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала.

Как утверждает Лебедев, для ударов использовали ракеты «Искандер-М», Х-101, «Калибр», «Искандер-К» и «Циркон». При этом окончательные данные о количестве пусков еще уточняются.

По его словам, особенностью атаки стало одновременное применение нескольких классов вооружений. Такая тактика позволяет воздействовать на разные категории целей и увеличивает нагрузку на системы противовоздушной обороны. Кроме того, часть баллистических ракет, по предварительной информации, могла использоваться как отвлекающие цели. Речь идет о схеме, при которой ПВО вынуждена расходовать дополнительные зенитные боеприпасы на перехват объектов, не являющихся основным средством поражения.

Сообщается, что удары зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях. Отдельно упоминаются цели в районах Запорожья, Балаклеи и Харькова.

Если опубликованные данные подтвердятся, речь может идти об одной из наиболее крупных комбинированных атак последних недель. Более точную оценку последствий специалисты смогут дать после появления официальной информации о пораженных объектах и результатах ударов.