В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.

Необычный и случай произошёл в Рязани у ледового дворца. Двое парней ехали на эндуро-мотоцикле, на светофоре водитель резко дал газ — и в этот момент пассажир, сидевший сзади, угодил одеждой в заднее колесо. Шорты и трусы намотало мгновенно, ткань разорвало полностью. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».

Пассажир оказался практически без одежды прямо посреди дороги.

Данных о травмах нет. Очевидцы выразили надежду, что парень не пострадал серьёзно.

Ситуация напоминает о простом правиле: на мотоцикле важна не только защитная экипировка водителя, но и одежда пассажира. Свободные шорты и незафиксированная ткань вблизи вращающихся колёс — прямой риск.