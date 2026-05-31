Baza: москвички самокатом избили девочку из Бурятии и унижали ее за внешность

Две жительницы Новой Москвы избили 14-летнюю девочку из Бурятии, в том числе самокатом, пишет Baza на платформе «Макс».

Конфликт произошел 26 мая в одном из ЖК. Мать школьницы рассказала, что подросток пришла в гости к подруге. Однако она не смогла попасть в дом, так как забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка попыталась дернуть дверь, на что обратили внимание две местные жительницы.

«Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности, а затем зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове», — говорится в посте.

Затем, как утверждается, одна из нападавших ударила девочку телефоном в область брови. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. Врачам пришлось наложить школьнице пять швов.

При этом сами женщины вину не признают и считают, что подросток сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно.