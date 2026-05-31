Image by Alina Kuptsova from Pixabay
Новости России

Baza: москвички самокатом избили девочку из Бурятии и унижали ее за внешность

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Две жительницы Новой Москвы избили 14-летнюю девочку из Бурятии, в том числе самокатом, пишет Baza на платформе «Макс».

Конфликт произошел 26 мая в одном из ЖК. Мать школьницы рассказала, что подросток пришла в гости к подруге. Однако она не смогла попасть в дом, так как забыла код домофона, а телефон разрядился. Девочка попыталась дернуть дверь, на что обратили внимание две местные жительницы.

«Как утверждает мать подростка, женщины начали оскорблять ее дочь, в том числе из-за внешности и национальности, а затем зажали в углу, таскали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове», — говорится в посте.

Затем, как утверждается, одна из нападавших ударила девочку телефоном в область брови. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. Врачам пришлось наложить школьнице пять швов.

При этом сами женщины вину не признают и считают, что подросток сама пыталась выхватить телефон во время съемки, а удар произошел случайно.

Предыдущая статья
В Красном Кресте объяснили, зачем на поиски Усольцевых отправят психологов
Следующая статья
В Рязанской области обновляют 15,7 км трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

Популярные материалы

Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Новости России

Пропавшая в Омске сапбордистка оставила пророческий статус

Сапбордистка Ольга Симочкина, чье тело нашли на берегу Иртыша...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...

Темы

Новости России

В Красном Кресте объяснили, зачем на поиски Усольцевых отправят психологов

Психологов задействуют в возобновленных поисках семьи Усольцевых, чтобы они...
Новости России

Друзья рассказали об омиче, пропавшем во время свидания на сапах

Пропавший в Омске Анатолий Бойко более десяти лет увлекался...
Новости России

В Пермском крае школьница погибла во время отдыха на пляже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летней...
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Политика

Доктор Мясников объяснил синяки на руках Трампа

Синяки на руках президента США Дональда Трампа появляются из-за...
Новости России

Студент раскрыл деталь, позволившую ему спасти детей из горящего дома в Канске

Спасти двух мальчиков из горящего дома в красноярском Канске...
Новости России

Соседка рассказала о мужчине, напавшем на пятилетнюю девочку в Тюмени

Тюменец, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки, проживает с...
Новости России

Пропавшая в Омске сапбордистка оставила пророческий статус

Сапбордистка Ольга Симочкина, чье тело нашли на берегу Иртыша...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье