Фото: The White House
Политика

Доктор Мясников объяснил синяки на руках Трампа

Никита Рязанцев
Синяки на руках президента США Дональда Трампа появляются из-за ломкости сосудов, заявил изданию «Подъем» врач и телеведущий Александр Мясников.

По итогам очередного осмотра у политика нашли пятна на руках, которые объяснили частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина.

«Кожа истончается, сосуды становятся поверхностные, ломкие. Каждый человек 70+ знает: незначительная травма, вот буквально чуть-чуть человек коснулся — и уже синяк», — пояснил Мясников.

Также он рассказал, почему у Трампа появился отек голеней. Он связан с тем, что президент проводит много времени на ногах.

Врач не увидел проблемы и в том, что политик за год поправился на шесть килограммов.

«В определенном возрасте индекс массы тела должен быть чуть выше нормы, то есть 25 и выше», — уточнил доктор.

Мясников при этом признался, что не понимает, для чего Трамп принимает аспирин. По его словам, в США его не назначают для первичной профилактики людям старше 60 лет без атеросклероза, инфаркта или стентирования, даже если у них есть факторы риска. Если же человек уже принимал аспирин, его прекращают в возрасте 75 лет.

