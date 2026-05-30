ВСУ впервые целенаправленно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС

Боевики ВСУ в субботу, 30 мая, совершили первую целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотника. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет aif.ru.

По имеющейся информации, украинский дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока. В результате взрыва в стене здания образовалась дыра. Алексей Лихачев подчеркнул, что, несмотря на повреждения, критически важное оборудование и сам реактор не пострадали.

«Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество — это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала», — прокомментировал глава «Росатома».

Особое внимание Лихачев уделил тому, что атака была преднамеренной. По его словам, украинский БПЛА управлялся по оптоволоконному кабелю. Эта технология позволяет оператору дрона получать стабильное изображение и полностью контролировать полёт, что делает версию о случайном попадании аппарата на территорию станции абсолютно несостоятельной.

Глава «Росатома» отметил, что многие до сих пор не воспринимали всерьёз атаки Киева на ЗАЭС, однако сегодняшний удар кардинально меняет ситуацию.

В пресс-службе станции уточнили, что радиационный фон в норме, все системы работают в штатном режиме, пострадавших нет .