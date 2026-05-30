В Рязани выставили на аукцион 60 гектаров под жилую застройку в Горроще

Администрация города Рязани опубликовала постановление о проведении электронного аукциона. На торги выставляется право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки. Это масштабный проект, который затронет значительную часть города.

Территория, выставленная на аукцион, расположена в границах, ограниченных следующими улицами: Шевченко, 2-я Линия, 3-й Мопровский переулок, Высоковольтная, Проф. Никулина, Чкалова, Весенняя, Новопавловская. Общая площадь участка составляет 60,29 гектара.

Начальная цена будет определена в течение десяти рабочих дней после вступления документа в силу. Для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток, размер которого составит 20% от начальной цены лота. Согласно постановлению, торги должны быть завершены до 1 августа 2026 года.

Победитель аукциона получит право на реализацию проекта комплексного развития данной территории.