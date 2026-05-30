Гроза, ливень и шквалистый ветер ожидаются в Рязанской области

В Рязанской области объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
По прогнозам синоптиков, в ближайший час и с сохранением до конца суток 30 мая на территории региона местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди и усиление ветра при грозе порывами до 12–17 м/с.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к жителям с просьбой соблюдать простые, но жизненно важные правила безопасности:
- На улице: не стойте под рекламными щитами, крышами домов, деревьями и линиями электропередачи. По возможности ограничьте время пребывания на открытом воздухе.
- В доме: на случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации для вызова пожарных и спасателей следует звонить по телефонам:
- 01 (стационарный телефон);
- 101 (мобильная связь);
- 112 (единый номер вызова экстренных служб).