Гроза, ливень и шквалистый ветер ожидаются в Рязанской области

В Рязанской области объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и с сохранением до конца суток 30 мая на территории региона местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди и усиление ветра при грозе порывами до 12–17 м/с.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к жителям с просьбой соблюдать простые, но жизненно важные правила безопасности:

На улице: не стойте под рекламными щитами, крышами домов, деревьями и линиями электропередачи. По возможности ограничьте время пребывания на открытом воздухе.

В доме: на случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации для вызова пожарных и спасателей следует звонить по телефонам: