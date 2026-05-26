Image by mindandi on Freepik
Погода

Синоптик рассказала, когда в столичный регион вернется тепло

Анастасия Мериакри
В столичном регионе сохраняется неустойчивая и прохладная погода. Как сообщила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Газетой.ru, дожди и порывистый ветер не отступят вплоть до конца мая. Улучшение ожидается только с наступлением календарного лета.

По словам специалиста, последняя неделя мая будет преимущественно пасмурной и влажной. Дожди будут носить локальный характер. Это означает, что осадки пройдут не везде, а будут перемещаться по территории — то в одном районе, то в другом. Уже сегодня местами отмечались грозы и ливневые дожди, например, в Дмитрове.

Сегодняшний день, 26 мая, станет кульминацией ветреной погоды. Он будет самым ветреным за весь май, после чего порывы начнут стихать. До конца месяца температура воздуха останется ниже климатической нормы. Самые холодные дни на этой неделе — четверг и пятница. Аномалия температуры составит порядка +6…+8°C, что для конца мая считается очень холодной погодой.

Синоптик отметила, что рассчитывать на устойчивое тепло пока рано.

«Повышение температуры уже следует ждать только в первых числах июня, но пока что расчеты показывают, что до нормы температура воздуха повысится только где-то в конце первой пятидневки июня. То есть тогда, когда днем можно ожидать температуру, комфортную +20, +22 градуса», — заключила Позднякова.

