Алан Дзагоев приедет в Рязань поддержать юных футболистов

30 мая на стадионе «Рязань Арена» состоится домашний матч Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центра, в котором команда Футбольной Академии Рязанской области встретится с ярославским «Шинником». Этот день обещает стать настоящим семейным праздником, посвящённым Дню защиты детей.
Праздничная программа начнётся уже в 9:00. Болельщиков ждёт насыщенная развлекательная часть:
- Живые вокальные номера от школы «Максимум».
- Весёлый пенальтист и ростовые куклы для самых маленьких.
- Бесплатная сладкая вата.
- Творческая зона, где каждый сможет нарисовать плакат в поддержку любимой команды.
- Розыгрыш ценных призов от академии в перерывах между таймами.
Кульминацией дня станет эксклюзивная автограф-сессия со специальным гостем — звездой российского футбола, Аланом Дзагоевым. Встреча с легендарным полузащитником пройдёт прямо между матчами, с 11:35 до 12:20. У всех желающих будет уникальная возможность получить автограф и сделать фото с одним из самых известных российских футболистов.
Расписание матчей:
- 10:00 — матч команд 2011 года рождения.
- 12:30 — матч команд 2010 года рождения (основная игра).
Возрастное ограничение 0+. Вход на стадион свободный.