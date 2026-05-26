Алан Дзагоев приедет в Рязань поддержать юных футболистов

30 мая на стадионе «Рязань Арена» состоится домашний матч Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центра, в котором команда Футбольной Академии Рязанской области встретится с ярославским «Шинником». Этот день обещает стать настоящим семейным праздником, посвящённым Дню защиты детей.

Праздничная программа начнётся уже в 9:00. Болельщиков ждёт насыщенная развлекательная часть:

Живые вокальные номера от школы «Максимум».

Весёлый пенальтист и ростовые куклы для самых маленьких.

Бесплатная сладкая вата.

Творческая зона, где каждый сможет нарисовать плакат в поддержку любимой команды.

Розыгрыш ценных призов от академии в перерывах между таймами.

Кульминацией дня станет эксклюзивная автограф-сессия со специальным гостем — звездой российского футбола, Аланом Дзагоевым. Встреча с легендарным полузащитником пройдёт прямо между матчами, с 11:35 до 12:20. У всех желающих будет уникальная возможность получить автограф и сделать фото с одним из самых известных российских футболистов.

Расписание матчей:

10:00 — матч команд 2011 года рождения.

12:30 — матч команд 2010 года рождения (основная игра).

Возрастное ограничение 0+. Вход на стадион свободный.