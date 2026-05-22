7 дней осталось до завершения регистрации на СберПрайм Зелёный Марафон в Рязани

В этом году спортивно-семейный праздник состоится 30 мая в Рязанском «Лесопарке». Регистрация на сайте забега открыта до 28 мая. Забег пройдёт при поддержке подписки СберПрайм.
В программе — дистанции на 420 м (для детей от 7 до 13 лет включительно), а также 4,2 км для взрослых и детей (в возрасте от 14 лет). Участников и зрителей забега ждут бонусы от партнёров и спортивно-развлекательные активности для всей семьи.
Начало работы стартового городка в 7:00, с расписанием мероприятия можно ознакомиться на сайте.
Для всех участников забегов необходимы справки от врача.
В Рязани СберПрайм Зелёный Марафон будет бесплатным для всех участников.
