Сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Азербайджан. Почему это логично для него, выгодно Баку и неожиданно полезно для самой России.

Сам принял решение

Александр Плющенко рос публичным человеком задолго до первого официального старта. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, он с детства жил под прицелом камер под прозвищем Гном Гномыч. К тринадцати годам Александр уже стал самым популярным фигуристом-одиночником России по числу подписчиков в соцсетях, хотя по юниорам еще и не выступал. Амбиции под стать статусу: стать пятикратным олимпийским чемпионом он объявил целью всей жизни.

На льду, однако, картина складывалась иначе, пишет РИА Новости. Александр старательный спортсмен, но его технический арсенал пока ограничен стабильными тройными прыжками. В то время как сверстники уже исполняют по два четверных и нацелены на новые рекорды, он лишь присматривается к усложнению. Ребят с по-настоящему мощным контентом в России не пятеро и не десятеро. Рассчитывать на место в сборной, то есть войти в шестерку лучших по стране, при таком раскладе было бы наивно.

При этом прогресс в другом направлении заметен. Хореографически Александр стал интереснее: плавные руки, выразительные образы. Его испанский показательный номер на юбилее Алексея Мишина получился запоминающимся. Возможно, именно здесь его настоящий путь.

Что задумали в Баку

Переход оформлен грамотно. В нынешнем сезоне Александр почти не выступал: отсиживал карантин, хотя для его возрастной группы в России он формально не предусмотрен. В национальных сборных он не числился, тренировался в частной школе отца. Юридически все чисто, а возможные нюансы, по всей видимости, удастся урегулировать без труда.

Вместе с Александром федерация одобрила переход Вероники Жилиной, так что Азербайджан теперь закрывает вопрос с сильной одиночницей. На очереди, судя по всему, создание спортивной пары и усиление танцевального дуэта.

Для России потерей это не назовешь. Зато ситуация неожиданно выгодна для спортивной политики. Накануне возможного выхода на международную арену российскому фигурному катанию важна поддержка дружественных федераций. Помощь в строительстве конкурентной команды на постсоветском пространстве, которая при этом не угрожает олимпийским командным планам России, обеспечивает нужный союзник в нужный момент.

Александр Плющенко из медийного, но пока не самого перспективного российского одиночника превращается в живой мостик между двумя федерациями как минимум на пару олимпийских циклов. И параллельно, пусть и не так, как мечталось в детстве, двигается к своей мечте.

Что думает Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала переход Плющенко.

— У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно.

— Это потеря для нашего фигурного катания?

— Не говорите глупости. Ну ей Богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря? — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.