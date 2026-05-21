Жара до +33 градусов в пятницу и её спад в субботу ожидают рязанцев

Жара до +33 градусов ожидается в Рязанской области 22 мая. Прогноз опубликовали синоптики регионального гидрометцентра.

В пятницу, 22 мая, в регионе установится переменная облачность. Ночью осадков почти не ожидается, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Южный и юго-восточный ветер усилится до 6–11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. В Рязани синоптики прогнозируют +14…+16°С. Днем местами воздух прогреется до +33 градусов, в областном центре — до +31°С.

В субботу, 23 мая, жара немного спадет. По области ожидается от +23 до +28 градусов, в Рязани — +24…+26°С.

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах. Ветер сменит направление с южного на северо-западное, его скорость составит 5–10 метров в секунду.