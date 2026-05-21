II Международный фортепианный конкурс русской музыки завершился в Рязани

Полина Иманова
20 мая в стенах Рязанской областной филармонии были подведены итоги II Международного фортепианного конкурса русской музыки. Проходил он с 11 по 20 мая, участие в соревновании приняли 62 пианиста из девяти стран. Награды удостоился в том числе и наш земляк Роман Соснин.

Музыканты прослушивались на площадках областной филармонии и колледжа имени братьев Пироговых. Исполнение оценивало многонациональное жюри — судейскую коллегию составили специалисты из Италии, Франции, Испании, Китая, Монголии, Узбекистана и, конечно же, России.

С победой лауреатов поздравил губернатор Павел Малков, также выразивший надежду на то, что и третий конкурс будет проводиться на территории Рязанской области.

«Для настоящего искусства границ не существует — конкурс объединил молодых пианистов со всего мира. Всех участников я благодарю за талантливое исполнение произведений русских классиков и за то, что помогли зрителю глубже понять их уникальную красоту и содержание»

Победителями старшей возрастной группы и по совместительству обладателями наибольших денежных наград стали:

  • Лауреат третьей степени — Александр Захаров, Московская область;
  • Лауреат второй степени — Роман Соснин, Рязань;
  • Лауреат первой степени — Глеб Романчукевич, Москва.

Эти и другие молодые дарования сыграли на сцене филармонии гала-концерт, участие в котором принял в том числе специальный гость — народный артист России Николай Луганский.

