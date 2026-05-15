Фильм о тайнах романа «Мастер и Маргарита» покажут в кино в Рязани

В кинотеатрах Рязани покажут необычный документальный фильм, посвящённый роману «Мастер и Маргарита» и его загадочной связи с судьбой Михаила Булгакова. Авторы картины рассматривают смелую версию о том, что одно из величайших произведений русской литературы могло повлиять на жизнь писателя, его творчество и ключевые события его судьбы.
Своя в доску (6+)
– Комедия. Россия
– Продолжительность: 1 час 40 минут
– Строгая учительница физики пытается отговорить сына от карьеры профессионального скейтера и заключает с ним необычное пари. Чтобы доказать свою правоту, она сама готовится выступить на крупных соревнованиях, не подозревая, что это может поставить под угрозу её репутацию и карьеру.
Лео и Тиг. Дорога на Байкал (0+)
– Анимация. Россия
– Продолжительность: 1 час 8 минут
– Лео и Тиг отправляются в путешествие к Байкалу, чтобы помочь нерпе Луфи вернуться домой. По дороге они встречают новых друзей и сталкиваются с Тенгри-Ханом – коварным предводителем табуна коней, который тоже охотится за Луфи ради награды от великого дракона Лусуда.
Опасные отношения (18+)
– Триллер. США
– Продолжительность: 1 час 45 минут
– Семейная пара приезжает в дом у озера, чтобы провести уикенд и попытаться восстановить отношения. Их отдых превращается в борьбу за выживание, когда в дом проникают опасные незваные гости.
Аэропорт (18+)
– Триллер. Россия
– Продолжительность: 1 час 30 минут
– Несколько пассажиров рейса Пермь–Анталья оказываются заперты в пограничном накопителе аэропорта. Вскоре становится ясно, что это не случайность, а тщательно спланированная операция, последствия которой им только предстоит раскрыть.
Булгаков. Тайна мастера (12+)
– Документальный. Россия
– Продолжительность: 52 минуты
– Михаил Булгаков – автор романа «Мастер и Маргарита», над которым он работал более десяти лет до конца своей жизни. Исследование посвящено мистической связи этого произведения с судьбой писателя. Авторы проекта рассматривают идею о том, что текст постепенно начал влиять на его жизнь, отражаясь в отношениях, творчестве и личной судьбе.
Паранормальное явление. Сеул (18+)
– Хоррор. Южная Корея
– Продолжительность: 1 час 33 минуты
– Мать и дочь начинают замечать в своей квартире признаки присутствия зловещей силы. Чтобы зафиксировать происходящее, женщина устанавливает камеры наблюдения, но вскоре записи показывают то, что лучше было бы не видеть.