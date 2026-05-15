Фильм о тайнах романа «Мастер и Маргарита» покажут в кино в Рязани

Алексей Самохин
В кинотеатрах Рязани покажут необычный документальный фильм, посвящённый роману «Мастер и Маргарита» и его загадочной связи с судьбой Михаила Булгакова. Авторы картины рассматривают смелую версию о том, что одно из величайших произведений русской литературы могло повлиять на жизнь писателя, его творчество и ключевые события его судьбы.

Какие ещё новинки появятся в кинотеатрах – смотрите в нашей новой афише.

Своя в доску (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 40 минут

– Строгая учительница физики пытается отговорить сына от карьеры профессионального скейтера и заключает с ним необычное пари. Чтобы доказать свою правоту, она сама готовится выступить на крупных соревнованиях, не подозревая, что это может поставить под угрозу её репутацию и карьеру.

Лео и Тиг. Дорога на Байкал (0+)

– Анимация. Россия

– Продолжительность: 1 час 8 минут

– Лео и Тиг отправляются в путешествие к Байкалу, чтобы помочь нерпе Луфи вернуться домой. По дороге они встречают новых друзей и сталкиваются с Тенгри-Ханом – коварным предводителем табуна коней, который тоже охотится за Луфи ради награды от великого дракона Лусуда.

Опасные отношения (18+)

– Триллер. США

– Продолжительность: 1 час 45 минут

– Семейная пара приезжает в дом у озера, чтобы провести уикенд и попытаться восстановить отношения. Их отдых превращается в борьбу за выживание, когда в дом проникают опасные незваные гости.

 Аэропорт (18+)

– Триллер. Россия

– Продолжительность: 1 час 30 минут

– Несколько пассажиров рейса Пермь–Анталья оказываются заперты в пограничном накопителе аэропорта. Вскоре становится ясно, что это не случайность, а тщательно спланированная операция, последствия которой им только предстоит раскрыть.

Булгаков. Тайна мастера (12+)

– Документальный. Россия

– Продолжительность: 52 минуты

– Михаил Булгаков – автор романа «Мастер и Маргарита», над которым он работал более десяти лет до конца своей жизни. Исследование посвящено мистической связи этого произведения с судьбой писателя. Авторы проекта рассматривают идею о том, что текст постепенно начал влиять на его жизнь, отражаясь в отношениях, творчестве и личной судьбе.

Паранормальное явление. Сеул (18+)

– Хоррор. Южная Корея

– Продолжительность: 1 час 33 минуты

– Мать и дочь начинают замечать в своей квартире признаки присутствия зловещей силы. Чтобы зафиксировать происходящее, женщина устанавливает камеры наблюдения, но вскоре записи показывают то, что лучше было бы не видеть.

