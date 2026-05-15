Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Над регионами России за ночь сбили 355 украинских беспилотников

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Массированная атака произошла в период с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 355 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны сбили над территориями 15 областей. В список вошли Рязанская, Московская, Белгородская, Брянская, Волгоградская и Воронежская области. Также беспилотники уничтожили над Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

Помимо этого, попытки атак пресекли в Калмыкии, Краснодарском крае и Республике Крым. Несколько аппаратов ПВО перехватила над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Темы

Культура и события

Фильм о тайнах романа «Мастер и Маргарита» покажут в кино в Рязани

Авторы картины рассматривают смелую версию о том, что одно из величайших произведений русской литературы могло повлиять на жизнь писателя, его творчество и ключевые события его судьбы.
Общество

Военные пенсии в России вырастут на 4% с октября 2026 года

Выплаты проиндексируют автоматически, подавать заявления в ведомства пенсионерам не нужно. Перерасчет затронет около 3,1 млн человек.
Общество

ЖК бизнес-класса «Цветной Бульвар»: питерские фасады и почти 3 тысячи м² озеленения в центре Рязани

В центре Рязани, где жизнь кипит и сменяет друг друга с утра до вечера, скоро появится место, сохраняющее связь с этой энергией, но предлагающее совсем другую, более камерную и благородную атмосферу.
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Новости России

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых 

Пока поиски сложно назвать масштабными — в них принимают участие 4 человека и 4 единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.
Новости России

В Ульяновске к поискам двух пропавших на Волге подростков привлекли московских спасателей

Московские специалисты прибыли в регион со специальным оборудованием для усиления местной группировки сил.
Транспорт и дороги

В Рязани изменили маршрут автобуса №6 

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Происшествия

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье