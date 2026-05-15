Над регионами России за ночь сбили 355 украинских беспилотников

Массированная атака произошла в период с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 355 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны сбили над территориями 15 областей. В список вошли Рязанская, Московская, Белгородская, Брянская, Волгоградская и Воронежская области. Также беспилотники уничтожили над Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

Помимо этого, попытки атак пресекли в Калмыкии, Краснодарском крае и Республике Крым. Несколько аппаратов ПВО перехватила над акваториями Азовского и Каспийского морей.