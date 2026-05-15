В России утвердили параметры индексации выплат для бывших силовиков. С 1 октября 2026 года военные пенсии увеличатся на 4%. Эта норма уже заложена в федеральном законе о бюджете на ближайшую трехлетку. О плановом повышении RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Выплаты проиндексируют автоматически, подавать заявления в ведомства пенсионерам не нужно. Перерасчет затронет около 3,1 млн человек. Это бывшие сотрудники Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых структур.

По словам Говырина, показатель в 4% может оказаться не итоговым. Депутат напомнил, что в 2025 году параметры индексации пересматривали в сторону увеличения из-за фактической инфляции. Если реальный рост цен превысит прогнозы Центробанка, власти применят уже отработанную схему. В этом случае примут отдельный федеральный закон, который установит более высокий процент индексации к октябрю.

В 2025 году правительство уже корректировало выплаты по предложению Минобороны. Тогда вместо запланированных 4,5% октябрьское повышение составило 7,6%.