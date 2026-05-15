Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

Из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Об этом рано утром 15 мая сообщил губернатор Павел Малков.

«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях. — Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развёрнуты пункты временного размещения.

На месте работают все оперативные службы, идет ликвидация последствий. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе».